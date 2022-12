Guerra na Ucrânia já matou quase sete mil pessoas

Quase sete mil civis já morreram em dez meses de guerra da Ucrânia. O balanço é das Nações Unidas mas admitindo que o número real deverá ser muito maior. No terreno, o Donbass e a região sul de Kherson continuam a ser palco dos combates mais violentos.

Kherson mantém-se como um dos pontos críticos do conflito com bombardeamentos diários. A cidade está cada vez mais deserta e desde o dia de Natal já fugiram mais de 400 habitantes.

No Donbass a situação não é menos intensa. As tropas russas concentram reforços com o objetivo de tomar a cidade de Bakhmut.

Mais a norte, na região vizinha de Lugansk, o exército ucraniano diz estar a ganhar terreno. As forças ucranianas acreditam seriamente que a reconquista da cidade de Kremina- localizada perto de Severodonetsk e de Lysyshansk- pode estar prestes a acontecer.

Balanço do número de vítimas

Após 10 meses de intensos combates sete mil civis já perderam a vida, segundo dados das Nações Unidas. A organização revela que, no entanto, o número real pode ser consideravelmente superior.

Já na guerra diplomática Moscovo respondeu às sanções impostas pelo Ocidente e garantiu que vai proibir, a partir de fevereiro, a venda de petróleo russo aos países que decidirem aplicar um teto máximo de 60 dólares por barril.