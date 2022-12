Rússia volta a lançar mísseis contra a Ucrânia, há pelo menos um morto

A Rússia voltou a atacar a capital ucraniana no último dia do ano. Foram ouvidas várias explosões no centro de Kiev e uma delas atingiu um hotel. Pelo menos uma pessoa morreu e 20 ficaram feridas.

Entre os feridos neste ataque está um jornalista japonês.

De acordo com o chefe do Estado-Maior ucraniano, as defesas aéreas do país conseguiram abater 12 dos 20 mísseis disparados pela Rússia contra várias cidades ucranianas.

“O inimigo lançou mais de 20 mísseis de cruzeiro a partir de bombardeiros estratégicos Tu-95MS no Mar Cáspio e de sistemas de mísseis terrestres. As nossas forças de defesa aérea destruíram 12 mísseis", escreveu Zaluzhny.

Várias cidades, incluindo Kiev, foram alvo destes ataques russos, no mesmo dia em que o Presidente russo, Vladimir Putin, disse que 2022 foi um ano de "decisões difíceis e necessárias" para a Rússia, mas que permitiu ao país "alcançar a plena soberania".

Russos destacados para a Ucrânia isentos de declarar rendimentos

Entretanto, o Governo russo continua a incentivar a mobilização de militares. Decretou que todos os operacionais destacados para combater na Ucrânia estarão isentos de impostos.

A medida aplica-se também "aos cônjuges e filhos menores" das pessoas envolvidas e é retroativa a 24 de fevereiro de 2022, quando começou a invasão militar russa da Ucrânia.