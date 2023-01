A Rússia atualizou para quase 90 o número de baixas na sequência do ataque mais mortifero que sofreu desde o início da guerra na Ucrânia. Admite ainda que a ofensiva ucraniana, levada a cabo no Donbass no último fim de semana, foi ainda mais eficaz porque os militares russos não desligaram o serviço de localização dos telemóveis.

O ataque aconteceu na véspera de Ano Novo e reduziu a escombros uma escola reconvertida numa base de tropas russa, em Makiivka, no leste da Ucrânia. No interior estariam dezenas de militares recém chegados à linha da frente, muitos não terão desligado o serviço de localização dos telemóveis.

Moscovo atualizou o número de baixas de 63 para 89, Kiev continua a falar em cerca de 400 mortos. Qualquer que seja o balanço, trata-se do ataque mais mortífero infligido às tropas russas desde o início da guerra.