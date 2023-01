Uma espécie de ultimato? O aviso do líder da secreta ucraniana aos russos

O líder dos serviços de informações ucranianos, Kyrylo Budanov, alertou para a possibilidade de ocorrerem "cada vez mais ataques" em território russo, sem especificar se as ofensivas terão autoria das forças da Ucrânia.

Em entrevista ao canal norte-americano ABC realizada em Kiev, o chefe da secreta ucraniana não admite o envolvimento do seu país num ataque com drones contra a base aérea russa de Engels, a 600 quilómetros da fronteira com a Ucrânia, a 26 de dezembro, mas reconheceu ter ficado "satisfeito por ter acontecido".

Ao mesmo tempo, avisa que haverá "cada vez mais ataques" em território russo, mas só estará pronto a comentar qualquer responsabilidade da Ucrânia quando a guerra acabar.

Pelo contrário, sobre ataques que visaram a Crimeia, anexada pela Rússia em 2014, Budanov sustentou que se trata de território ucraniano: "Nós podemos usar armamento no nosso território".

No final de dezembro, o líder dos serviços de informações visitou Bakhmut, na região de Donetsk, um dos pontos mais quentes do conflito, e disse ter ficado chocado com o que viu.