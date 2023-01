Putin ordena cessar-fogo na Ucrânia nos dias 6 e 7 de janeiro

O Presidente russo Vladimir Putin ordenou esta quinta-feira um cessar-fogo na Ucrânia para esta sexta-feira e sábado, dias 6 e 7 de janeiro.

A notícia está a ser avançada pela agências internacionais. Segundo a Reuters, as tropas russas vão suspender as operações militares em território ucraniano durante 36 horas, a partir das 12:00 de amanhã (menos duas horas em Portugal continental).

Uma decisão de Putin que surge horas depois de um apelo a Moscovo e Kiev feito pelo patriarca da Igreja Ortodoxa russa, Cirilo: um cessar-fogo na guerra da Ucrânia devido às festividades do Natal ortodoxo.

"Eu, Cirilo, Patriarca de Moscovo e de toda a Rússia, dirijo-me a todas as partes envolvidas no conflito fratricida para os convocar a estabelecer um cessar-fogo e selar uma trégua de Natal das 12:00 de 6 de janeiro às 00:00 de 7 de janeiro para que a população ortodoxa possa ir à missa na véspera de Natal e no dia do nascimento de Jesus Cristo", declarou o patriarca ortodoxo russo numa mensagem publicada no portal oficial da Igreja Ortodoxa russa.