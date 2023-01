O que são os “Bradley” que os EUA ponderam enviar para a Ucrânia?

Tecnicamente, os Bradley não são tanques, mas veículos blindados de combate com lagartas . Têm menor poder de fogo, mas transportam mais homens e são mais rápidos no campo de batalha.

Podem ser uma arma decisiva nos combates de inverno contra blindados russos mais pesados e menos ágeis.

Outras armas que podem ajudar a Ucrânia

Outra arma decisiva são os drones que fazem reconhecimento do inimigo. Na quarta-feira, as forças ucranianas divulgaram imagens de um ataque a forças russas em Bahkmut, na linha da frente dos combates pelo controlo da região de Donetsk, no leste da Ucrânia.

EUA não são os únicos a ponderar enviar armas

O ministério da Defesa francês vai discutir com a Ucrânia a entrega de veículos de combate blindados, os primeiros do género movidos a rodas a serem fornecidos às forças militares ucranianas. As discussões incluem o prazo da entrega e o treino de soldados ucranianos para o equipamento, disse o ministério.