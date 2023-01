"Ele é um mentiroso": Tetiana não acredita no cessar-fogo de Putin e revela que sirenes soaram

Tetiana Halyaniak é uma jovem ucraniana que vive em Kamianets, no oeste da Ucrânia. Em entrevista à SIC Notícias relata que na noite de sexta-feira, enquanto preparava o jantar de Natal, soaram as sirenes de alertas de ataques aéreos.

"Tivemos de nos esconder em abrigos antibomba por causa das sirenes. Putin disse que não ia haver nada e que íamos ter calma, mas não tivemos um dia calmo."

Afirma que não acredita no cessar-fogo anunciado por Putin e admite que esperam que haja um ataque a qualquer momento.

"Ele é um mentiroso, por isso estamos à espera que aconteça alguma coisa."

Vladimir Putin, durante os dias 6 e 7 de janeiro, decretou 36 horas de tréguas na Ucrânia. O cessar-fogo foi oficialmente justificado em resposta a um apelo à paz do Patriarca Cirilo.

No entanto, os duelos de artilharia prosseguiram esta sexta-feira em Bakhmut, epicentro dos combates no leste da Ucrânia, assim como os bombardeamentos em outras zonas do país, apesar do anúncio por Moscovo de um cessar-fogo.

Por sua vez, o exército russo assegurou respeitar a trégua, mas acusou as tropas ucranianas de "prosseguirem o bombardeamento de cidades e das posições russas".

Grande parte dos russos e ucranianos celebraram na sexta-feira à noite a consoada e no sábado o dia de Natal devido à prevalência do calendário juliano pelas igrejas ortodoxas dos dois países.