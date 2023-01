Rússia nomeia novo chefe das Forças Armadas

A Rússia nomeou um novo chefe do Estado-Maior das Forças Terrestres Russas, avançou a agência de notícias TASS. No entanto, o Kremlin ainda não confirmou a nomeação do general Alexander Lapin.



A informação é avançada pela agência de notícias TASS que cita fontes próximas ao Ministério da Defesa.

"Não posso confirmar nem negar [esta informação]", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, à imprensa. “Como sabem, existem decretos presidenciais públicos e outros secretos. Não houve nenhum decreto público sobre esse assunto".

O general Alexander Lapin comandou o Distrito Militar Central da Federação Russa desde 2017. Dirigia o grupo de tropas centrais que, no final de outubro, capturou a região ucraniana de Lugansk.

Foi duramente criticado por aliados de Vladimir Putin depois que as forças armadas russas foram expulsas da cidade de Lyman, no leste da Ucrânia.

Também o líder da República da Tchetchénia diz que devem ser retiradas todas as medalhas a Lapin e que deve ser enviado para a frente de batalha para lavar a vergonha com sangue.