Tropas russas têm um novo líder na Ucrânia

O ministro russo da Defesa anunciou esta quarta-feira a nomeação do atual Chefe do Estado Maior do Exército da Rússia, Valery Gerasimov, como líder das tropas russas na “operação militar especial” na Ucrânia.

Em comunicado, o Ministério da Defesa russo, considerou que a nomeação de Guerasimov é explicada por um "alargamento das missões" a cumprir e pela necessidade de "maior interação" entre as componentes do exército.