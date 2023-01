Guerra Rússia-Ucrânia

Russos e ucranianos lutam violentamente pelo controlo de Soledar

CLODAGH KILCOYNE

O Kremlin está cauteloso sobre situação no terreno e o Governo britânico avança que Kiev já perdeu o controlo de quase toda a cidade de Soledar. Zelensky não esconde as dificuldades, mas assegura que as tropas ucranianas estão a conseguir travar o avanço russo.