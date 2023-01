Zelensky admite dificuldades para manter controlo de Soledar

O Governo ucraniano pode estar prestes a sofrer uma das mais pesadas derrotas desde o inicio da guerra. O Governo britânico garante que Kiev já perdeu o controlo de quase toda a cidade de Soledar, na província de Donetsk. Zelensky não esconde as dificuldades, mas assegura que as tropas ucranianas estão a conseguir travar o avanço russo.

Na cidade de Soledar chegaram a viver 10 mil pessoas. Agora está praticamente deserta e em ruínas. O governo britânico garante que a Rússia e os mercenários do grupo Wagner fizeram avanços táticos nos últimos dias e que já controlam parte da cidade.

O Presidente da Ucrânia admite as dificuldades, mas garante que a localidade ainda está nas mãos de Kiev. Ainda assim, Zelensky admite a pressão da Rússia e não desiste de pedir blindados pesados de combate a países como a Alemanha.

O apelo repete-se, mas a resistência também. Enquanto a Alemanha aguarda por uma decisão consertada dos membros da NATO, a Rússia acelera o desenvolvimento de mísseis, submarinos e bombardeiros com capacidade nuclear.

A demonstração de força está também a ser feita com a realização de exercícios militares no mar da Noruega. A fragata russa está equipada com mísseis hipersónicos, estando a navegar nas aguas do Atlântico desde a semana passada.