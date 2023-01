O secretário-geral da NATO defendeu esta terça-feira que a parceria com a União Europeia tem que ir "para o próximo nível", apesar de considerar que a Rússia "falhou redondamente" na tentativa de conquistar a Ucrânia e dividir os países ocidentais.

"Putin queria conquistar a Ucrânia em poucos dias e dividir-nos. Nas duas questões falhou redondamente", sustentou Jens Stoltenberg em conferência de imprensa conjunta com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e com o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, na sede da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), em Bruxelas.

A guerra iniciada em 24 de fevereiro de 2022 pela Federação Russa aproximou ainda mais a NATO e a União Europeia (UE), acrescentou o secretário-geral da organização.