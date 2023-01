Ataque a mercado na região de Kharkiv faz dois mortos e vários feridos

O Papa Francisco referiu-se, esta segunda-feira, aos ataques contra civis na Ucrânia como crimes contra a humanidade. As palavras surgem no mesmo dia em que a Rússia bombardeou um mercado na região de Kharkiv. Pelo menos duas pessoas morreram e várias ficaram feridas.

Atenção que as imagens neste vídeo são violentas e podem impressionar.

Minutos depois do ataque, bombeiros e militares ucranianos socorrem os feridos. Entre eles uma menina de 13 anos. O bombardeamento aconteceu na manha desta segunda-feira. Atingiu o mercado de uma pequena localidade da província de Kharkiv, no norte da Ucrânia.

O Papa Francisco condenou estes ataques contra a população civil e descreveu-os como “crimes contra Deus e contra a humanidade”.

No leste da Ucrânia a situação também continua muito tensa. Vários cidadãos foram retirados das cidades de Soledar e Bahkmut, onde o Governo ucraniano garante estar a aguentar a pressão das tropas russas.

Também na região de Donetsk, a Rússia voltou a bombardear a cidade de Kramatorsk, este domingo. Fala em retaliação ao ataque que sofreu no ano novo, numa base militar em Makiivka. A Rússia fala em centenas de mortos, mas a Ucrânia garante que o ataque não provocou vitimas. A alegação de Kiev coincide com os relatos de residentes e repórteres.

Também este domingo foram libertados cerca de 50 militares ucranianos, numa troca de prisioneiros que envolveu o mesmo número de soldados russos. Escaparam ilesos a uma guerra que não para de fazer vitimas.

Um dos mais recentes soldados a dar a vida pelo país foi homenageado em Kiev, pelos filhos que prometeram honrar o legado do pai. Oleh Yurchenko tinha 45 anos. Morreu a lutar contra as tropas russas na cidade sitiada de Bahkmut, no Donbass.