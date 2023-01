Um helicóptero caiu esta quarta-feira perto de um infantário em Brovary, na região de Kiev. Pelo menos 17 pessoas morreram, entre as quais o ministro do Interior da Ucrânia e duas crianças.

O incidente provocou ainda 22 feridos, dos quais 10 são crianças.

No helicóptero, seguia a equipa do ministro do Interior ucraniano, Denys Monastyrskyi, que morreu, assim como o vice do governante, Yevhen Yenin, e o secretário de Estado do Interior, Yurii Lubkovych, confirmou a polícia nacional da Ucrânia.

Das 16 vítimas mortais, nove pessoas morreram a bordo do aparelho e as restantes sete estavam em terra.

A queda do helicóptero provocou um incêndio.