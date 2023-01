Guerra Rússia-Ucrânia

Queda de helicóptero na Ucrânia: ministro "era um grande amigo da UE"

Daniel Cole

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, lamentou esta quarta-feira a morte de Monastyrsky no acidente ocorrido nos arredores de Kiev, perto de um infantário. No total 16 pessoas perderam a vida.