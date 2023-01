O vice-chefe do gabinete presidencial da Ucrânia, Kyrylo Tymoshenko, pediu, esta terça-feira, a demissão do cargo. O pedido já foi aceite pelo Presidente, Volodymyr Zelensky.

A saída de Tymoshenko poderá fazer parte da reorganização governamental, que foi anunciada por Zelensky após denuncias de corrupção, avançam os meios de comunicação ucranianos. Na segunda-feira, o Presidente disse que iriam ser anunciadas mudanças tanto no Governo, como nas regiões e nas forças de segurança.

Tymoshenko era vice-chefe do gabinete presidencial desde 2019. Trabalhou também com Zelensky durante a campanha eleitoral. Desde o início da guerra com a Rússai, Tymoshenko esteve envolvido em vários escândalos relacionados com o uso pessoal de carros caros – acusações que negou sempre.

Vice-ministro da Defesa e vice-Procurador-Geral também se demitem

O vice-ministro da Defesa ucraniano, Vyacheslav Shapovalov, e vários altos funcionários do Estado demitiram-se após a divulgação um suposto caso de corrupção. A imprensa ucraniana avança que foram realizadas compras de material logístico militar a "preços inflacionados".

Shapovalov, que era responsável por fornecer comida e equipamentos aos militares ucranianos, afirma que as acusações são infundadas.

Também Oleksiy Symonenko. vice-Procurador-Geral, foi demitido do cargo, esta terça-feira. O anúncio não faz qualquer referência à razão para a saída, dizendo apenas tratar-se de um pedido do próprio.