Ucrânia já recebeu mais dois comboios com ajuda humanitária

Dois comboios de camiões com ajuda humanitária para 18 mil pessoas chegaram a áreas de Donetsk e Zaporijia, que estão na linha da frente dos combates, mas permanecem sob controlo ucraniano, anunciou hoje uma agência da ONU.

Cerca de trinta comboios com ajuda humanitária organizados pelo Escritório das Nações Unidas para Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA) já foram enviados para a Ucrânia desde o início da guerra, em 24 de fevereiro, declarou hoje o porta-voz da agência da ONU, Jens Laerke.

A ajuda humanitária foi prestada em conjunto pela Organização Internacional para as Migrações (OIM), o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) e a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Um primeiro comboio com seis camiões com água, medicamentos e suprimentos de emergência chegou na terça-feira à área de Toretsk, localizada a 10 quilómetros da frente de batalha, na província de Donetsk, no leste do país, onde ainda permanecem 15 mil pessoas.

O segundo carregamento de ajuda humanitária com medicamentos, materiais para a construção de abrigos, 'kits' de primeiros socorros e outros suprimentos de sobrevivência chegou na quinta-feira à área de Hulyaipole, na província de Zaporijia, onde vivem 3.000 pessoas.

Este comboio também transportou medicamentos específicos para as pessoas mais vulneráveis, como doentes com pneumonia, idosos e crianças.

Nesta área, a população não tem eletricidade nem abastecimento de água potável desde março passado.

Para Laerke, a dureza do inverno no leste da Ucrânia torna muito urgente a chegada de ajuda humanitária a esta parte do país.

Questionado sobre um possível plano de contingência do OCHA para uma possível ofensiva russa, o porta-voz reiterou que a prioridade neste momento é entregar o máximo de ajudNa possível aos locais mais próximos da frente de batalha.