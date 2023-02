"Perguntei a Putin se ia matar Zelensky": Naftali Bennett revela a resposta

O Presidente ucraniano admite que a situação da guerra no terreno está num momento particularmente difícil. A Rússia reforça os meios, sobretudo no leste do país, estando, eventualmente, a preparar uma nova ofensiva.

Kharkiv foi alvo de ataques russos este domingo. Dois mísseis atingiram diferentes zonas da cidade, uma delas num bairro situado a nordeste do centro, onde os residentes foram apanhados de surpresa.

Cinco pessoas ficaram feridas, quatro nos blocos de apartamentos e a quinta pessoa no terceiro ataque à universidade desde o início da guerra, com elevado nível de destruição.

O Ministério da Defesa russo começou a acusar a Ucrânia de estar a preparar uma operação de propaganda contra a Rússia.

Segundo Moscovo, Kiev vai atacar edifícios na disputada cidade de Kramatorsk e provocar elevadas baixas na população civil, colocando a culpa na Rússia.

O ex-primeiro-ministro de Israel fez revelações sobre as garantias dadas por Putin quanto à vida de Zelensky.

"Perguntei a Putin se ia matar Zelensky. Ele respondeu: 'Não vou matar Zelensky'. Depois disse-lhe que tinha de perceber que estava a dar-me a sua palavra em como não iria matar Zelensky".

Naftali Bennett serviu de mediador por um breve instante entre a Rússia e a Ucrânia durante quase um ano de guerra.