Compreender o conflito: a hora decisiva está a chegar

1 – GUTERRES AVISA: MUNDO CAMINHA PARA UMA "GUERRA MAIS AMPLA"



Os "riscos de escalada" na guerra da Ucrânia estão a aumentar – e todos os sinais apontam para que a hora decisiva está a aproximar-se. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, lançou o aviso numa intervenção perante a Assembleia Geral: "Temo que o mundo não esteja a caminhar como um sonâmbulo para uma guerra maior. Temo que esteja a percorrer esse caminho com os olhos bem abertos".

2 – STOLTENBERG VAI A WASHINGTON



O secretário-geral da NATO visita esta semana os Estados Unidos (entre terça e quinta-feira) para uma reunião com o Secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, e o Secretário da Defesa, Lloyd Austin. A guerra na Ucrânia deverá fazer parte da agenda. No final de janeiro, o Presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, aprovou o envio de 31 tanques de combate M1 Abrams para a Ucrânia. Stoltenberg vai estar durante três dias nos EUA, que também faz parte da aliança militar, para uma reunião com Antony Blinken e com Lloyd Austin, assim como o Conselheiro para a Segurança Nacional dos EUA, Jake Sullivan. Estão também previstos contactos com elementos do Congresso e outros oficiais.

3 – ZELENSKY DEVE PARTICIPAR NA CIMEIRA EUROPEIA

A convite do presidente do Conselho Europeu Charles Michel, Zelensky deverá estar pela segunda vez que o Presidente ucraniano sai do país desde a invasão russa, a 24 de fevereiro.

Zelensky agradeceu "contribuição significativa" da Noruega: o Governo norueguês anunciou ajuda de 15 mil milhões de coroas norueguesas (6,8 mil milhões de euros) à Ucrânia. "É uma contribuição significativa para nossa futura vitória sobre o agressor e para a reconstrução do pós-guerra", escreveu Zelensky. O primeiro-ministro norueguês Jonas Gahr Store anunciou a intenção de o seu país se "comprometer a dar uma contribuição de longo prazo para a Ucrânia".



4 – MINISTRO DA DEFESA DA UCRÂNIA ESTÁ DE SAÍDA DO CARGO

Reznikov, envolto em suspeitas de corrupção, deverá ser transferido para o Ministério das Indústrias Estratégicas, mas a mudança não deve ser feita ainda esta semana. O futuro ministro da Defesa deve ser o atual responsável pelos serviços de informação de Defesa, Kyrylo Budanov. A mudança não deve afetar as operações militares ucranianas, uma vez que o general Zaluzhny, chefe do estado-maior, é tido como uma peça central na estabilidade das operações.

Zelensky quer prorrogar lei marcial e mobilização geral pela sexta vez: projetos-lei propõem prorrogar a lei marcial e o prazo de mobilização geral durante mais três meses a partir de 19 de fevereiro.

5 – POLÓNIA PRESSIONA ALIADOS PARA OFICIALIZAR DECISÃO SOBRE CAÇAS PARA NA CONFERÊNCIA DE MUNIQUE



O embaixador polaco na Alemanha, Dariusz Pawłoś, considera que o Ocidente deve chegar a uma solução sobre se envia ou não caças para a Ucrânia durante a Conferência de Munique, que ocorre naquela cidade alemã entre o dia 17 e 19 de fevereiro. "Faltam 14 dias para a Conferência de Segurança de Munique. Propusemos que [nessa data] os Chefes de Estado e governos não apenas discutam o assunto, como também tomem uma decisão", afirmou Dariusz Pawłoś. O embaixador disse que a Polónia não quer "agir sozinha" no que diz respeito ao envio de caças para a Ucrânia. Em vez disso, o diplomata defende que a "decisão deve ser tomada pelos aliados ocidentais de forma unânime". "A política de hesitação e procrastinação, como aconteceu no caso do Leopard 2, é contraproducente", notou o embaixador polaco na Alemanha, que sugeriu que Olaf Scholz, chanceler alemão, Emmanuel Macron, Presidente francês e Andrzej Duda, Presidente polaco, se coordenem entre si.

6 – RÚSSIA E IRÃO PLANEIAM FÁBRICA DE DRONES IRANIANOS

Moscovo e Teerão trabalham em parceria para construir uma fábrica, em solo russo, para produzir mais de 6000 drones iranianos com destino à guerra na Ucrânia. Estes drones que têm sido fornecidos à Rússia têm causado inúmeros estragos em áreas civis ucranianas.

Entretanto, entrou em vigor embargo ao diesel oriundo da Rússia: a proibição — que fora anunciada por Bruxelas em junho – acompanha uma outra medida restritiva aprovada pelo G7 que acordou um limite de preço dos produtos petrolíferos russos.

7 – PLANO ALEMÃO DE ENVIAR LEOPARD DE VÁRIOS PAÍSES ATRASA

O plano da Alemanha de disponibilizar rapidamente dois batalhões de tanques Leopard 2 de aliados europeus e enviá-los para a Ucrânia está a progredir mais lentamente do que o esperado, já que vários Estados ainda não decidiram se podem libertar veículos dos seus stocks. Além de Berlim, apenas Portugal e a Polónia fizeram até agora promessas concretas de contribuir com tanques Leopard 2, mas os soldados ucranianos devem começar a ser treinados para operar tanques Leopard 2 na Alemanha e na Polónia a partir desta semana. Os Países Baixos, que não possuem qualquer Leopard, mas arrendam 18 dos tanques à Alemanha, afirmaram que a decisão de doar alguns à Ucrânia ainda não foi tomada, embora a possibilidade não tenha sido descartada. A Suécia também ainda não chegou a uma decisão sobre o assunto, já que a candidatura à NATO continua sob a ameaça de veto da Turquia. Já a Finlândia decidiu que precisa dos seus tanques para defender a fronteira com a Rússia.

8 – DUZENTOS MIL CIDADÃOS RUSSOS FUGIRAM PARA A SÉRVIA EM 2022

Em 2022, cerca de 200 mil cidadãos russos fugiram da sua terra natal para a Sérvia. Este país eslavo é o aliado europeu mais próximo de Moscovo, com laços históricos, religiosos e culturais reforçados por campanhas de influência política do Kremlin. A Rússia apoia a reivindicação da Sérvia sobre a sua antiga província do Kosovo, que declarou independência em 2008, com o apoio ocidental. A Sérvia recusou-se ainda a impor sanções a Moscovo por causa da invasão. A Sérvia quer aderir à União Europeia e o Presidente populista Aleksandar Vučić censurou a invasão russa da Ucrânia.



9 – DRONE EXPLODE EM KALUGA, TERRITÓRIO RUSSO

Um drone explodiu na madrugada de domingo para segunda numa floresta perto da cidade russa de Kaluga, a cerca de 200 quilómetros de Moscovo. Não há registo de danos em infraestruturas civis e sociais. Não foram registadas baixas. As forças ucranianas têm sido acusadas de levar a cabo ataques com drones a infraestruturas no território russo, mas para já não há informação que aponte nesse sentido.

10 – COMBATES SOBEM DE INTENSIDADE NO DONBASS



A intensidade dos combates no Donbass (Donetsk e Luhansk) está a aumentar, com novas unidades russas a chegar à linha da frente. As tropas russas estão a erradicar cidades e vilas à sua passagem. As forças de Moscovo estarão a preparar uma ofensiva em larga escala, tendo diminuído o número de bombardeamentos para poupar munições.