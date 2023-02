Zelenksy poderá deslocar-se a Bruxelas esta semana

O Presidente ucraniano, poderá deslocar-se a Bruxelas, já esta quinta-feira, para participar na cimeira de líderes europeus. A notícia foi avançada pelo Financial Times. A confirmar-se, esta será a segunda vez que Volodymyr Zelenksy sai da Ucrânia desde o início da guerra.

Nem a Comissão, nem o Conselho Europeu confirmam oficialmente a visita, mas fonte europeia dá conta que a visita de Volodymyr Zelenksy deverá mesmo acontecer esta semana, a convite do presidente do Conselho Europeu, Charles Michel.

Uma deslocação que envolve fortes medidas de segurança. Esta será a segunda vez que Zelensky sai do país desde o início da guerra. A primeira foi para se encontrar com Joe Biden, nos Estados Unidos.

"Futuro da Ucrânia está na União Europeia”

Na semana passada, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, sublinhou, em Kiev, que o futuro da Ucrânia é na União Europeia (UE), referindo que os 27 não se deixam intimidar pela Rússia e pressionam Moscovo para acabar com a guerra.

"O futuro da Ucrânia está na UE", disse Michel, salientando ainda que "a Ucrânia é a UE e a UE é a Ucrânia", numa conferência de imprensa realizada em Kiev e difundida em diferido por razões de segurança, após a 24.ªcimeira UE-Ucrânia.

Na mesma intervenção, o representante garantiu que o futuro do país é "na nossa União Europeia comum". Michel reiterou ainda a Kiev o apoio europeu no conflito com a Rússia, adiantando que "a UE não será intimidada pelo Kremlin" e se mantém ao lado da Ucrânia nos esforços para acabar com a guerra.

Charles Michel, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e Volodymyr Zelensky, participaram na sexta-feira, em Kiev, na 24.ª cimeira UE-Ucrânia, dominada pela invasão russa ao país, iniciada há quase um ano, e pelo processo de adesão ao bloco europeu.