O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou esta quinta-feira que a adesão do país à União Europeia "é o caminho para casa" e pediu mais armas para combater a Rússia, a "maior força antieuropeia" no mundo.

Zelensky afirmou ainda que a Ucrânia partilha o "modo de vida europeu" com os restantes 27 Estados-membros.

As declarações do líder ucraniano foram feitas esta quarta-feira no Parlamento Europeu, em Bruxelas, onde defendeu que a vitória frente à Rússia é "obrigatória" sob pena de "a maior força antieuropeia" acabar com o "modo de vida europeu".

"Esta é a nossa Europa, estas são as nossas regras, este é o nosso modo de vida [...] , e é o caminho para casa. Estou aqui hoje para defender o caminho para casa da nossa população, de todos os ucranianos, de todas as idades, de todas as orientações políticas, de todos os estratos sociais, de todas as convicções religiosas, todos partilhamos esta história europeia comum."

No discurso, Zelensky disse que a Rússia quer destruir o modo de vida europeu, mas perante esta ameaça, deixou uma garantia: "Nós não vamos deixar".

"A Europa sempre será e permanecerá a Europa enquanto estivermos juntos e enquanto cuidarmos da nossa Europa, assim como do nosso estilo de vida europeu", afirmou durante o discurso. “"Europa, estamos a defender-nos da maior força antieuropeia do mundo moderno.”

"A Ucrânia será um membro da União Europeia"

O Presidente ucraniano agradeceu ao Parlamento Europeu pelo apoio europeu desde o início da guerra, que tem ajudado as forças ucranianas a defenderem-se dos invasores russos. "Obrigada", disse aos eurodeputados, que responderam com uma ovação.

Depois de garantir centenas de tanques, nas últimas semanas, Zelensky pede agora armas de longo alcance e caças, para ajudar o lado ucraniano na guerra. Ainda assim, este pedido não foi feito perante o plenário.

"Estamos a defender-nos no campo de batalha, nós ucranianos, juntos convosco [europeus]", disse.

Zelensky disse acreditar que a Ucrânia vai juntar-se à União Europeia após sair vitoriosa da guerra frente à Rússia: "Estamos a aproximar-nos da União Europeia. A Ucrânia será um membro da União Europeia", garantiu, assegurando que o país está a "vencer" a guerra.

A Ucrânia tornou-se candidata à UE em junho, mas o processo de adesão ao bloco comunitário chega a demorar vários anos.

Aplaudido de pé por todo o plenário após o discurso, Zelensky levantou a bandeira da União Europeia enquanto tocava o hino da Ucrânia e depois o da UE, num momento de silêncio no Parlamento Europeu.