"Eles não são humanos", diz residente da região mais afetada pelo ataque russo em larga escala

A Ucrânia voltou a sofrer um ataque em larga escala depois do périplo europeu do Presidente Zelensky. As forças russas lançaram mísseis e drones kamikaze iranianos para, mais uma vez, destruir o sistema energético ucraniano.

Zaporíjia foi a região mais afetada pelo ataque russo em larga escala. No espaço de uma hora, as forças russas lançaram 17 mísseis. Tal como o resto do país, as infraestruturas energéticas foram o alvo principal, mas várias habitações também foram atingidas.

Um residente de Zaporíjia disse: "Eles não são humanos. Era o que eu diria. Não sei em que é que os russos pensam quando fazem isto, quando primem os botões e bombardeiam civis".

O país ficou sob alerta de ataque aéreo durante longas horas. A capital também não escapou às várias explosões que danificaram redes elétricas, carros e uma vivenda.

Ao todo, as forças russas lançaram 100 mísseis e a Ucrânia conseguiu abater 61.