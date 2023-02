Guerra Rússia-Ucrânia

Um ano de guerra na Ucrânia: inflação no pico das últimas décadas devido à crise energética

Canva

A guerra na Ucrânia provocou uma "forte subida de preços" da energia e a "valorização do aspeto da segurança de abastecimento" energético. Em consequência, um dos principais impactos na economia foi a "subida da inflação como não se via há quatro décadas", explicou o diretor do Gabinete de Estudos do Fórum para a Competitividade, Pedro Braz Teixeira.