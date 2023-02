Liliana Reis, professora de Relações Internacionais, e Bruno Cardoso Reis, comentador SIC, estiveram na SIC Notícias a falar sobre o conselho de segurança, que decorre na Alemanha, e o encontro desta sexta-feira entre Alexander Lukashenko e Vladimir Putin.

Liliana Reis prevê que os líderes europeus, na Conferência de segurança, em Munique, abordem temas relacionados com o aumento das capacidades e a indústria da defesa e o mapeamento de segurança a nível global. A tecnologia e a cibersegurança deverão também estar em cima da mesa.

A professora de Relações Internacionais realça que houve uma alteração na posição de França, uma vez que o Presidente Macron já veio dizer que o importante é garantir a derrota da Rússia.

Sobre o encontro entre os líderes da Rússia e da Bielorrússia, Bruno Cardoso Reis critica a postura de Lukashenko:

"Toda esta postura de Lukashenko é de uma ironia, de uma hipocrisia extrema. Ele permitiu que o seu país fosse usado para atacar a Ucrânia, mas ao mesmo tempo diz que não se envolve na guerra e que é um defensor da paz".

Conferência de Segurança

Arranca esta sexta-feira a Conferência de Segurança de Munique, na Alemanha.

Vários líderes mundiais estão presentes no encontro, assim como a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

O encontro terá também a representação diplomática da Ucrânia. A Rússia está ausente.

A guerra na Ucrânia será um dos principais temas na agenda, assim como as relações entre a Europa e a China.

Encontro de Putin e Lukashenko

Alexander Lukashenko e Vladimir Putin encontram-se também esta sexta-feira em Moscovo, na Rússia.

Em cima da mesa estão questões militares relacionadas com a segurança, com a economia e com a política dos dois países.

A Ucrânia considera que o Presidente da Bielorrússia não foi, até aqui, uma parte ativa na invasão.