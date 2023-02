Bielorrússia preparada para entrar na guerra ao lado da Rússia, mas só se for atacada

O presidente da Bielorrússia diz estar preparado para entrar na guerra ao lado da Rússia, mas sublinha que só o fará na eventualidade de o país ser atacado.

Vladimir Putin prepara-se para receber Alexander Lukashenko que, num encontro com jornalistas internacionais acusou Washington de não quer a paz na Ucrânia.

O aliado de Putin responsabiliza o Ocidente pela guerra e mostra-se disponível para promover uma solução diplomática, numa altura em que Moscovo intensifica a ofensiva militar.

Para tentar alargar o domínio militar na região de Donetsk, no leste da Ucrânia, as forças russas, com a ajuda do chamado Grupo Wagner, prosseguem o cerco à pequena, mas estratégica, cidade de Backmut.

Sem poupar algumas críticas veladas às forças armadas regulares russas, o líder do grupo mercenário diz estar seguro de que as linhas ucranianas vão acabar por ceder.

Kiev diz que a estratégia de Moscovo no leste ucraniano passa apenas por enviar mais homens para a linha da frente.