Encontrados destroços de um míssil russo na Moldávia

Uma patrulha da Polícia de Fronteira da Moldávia encontrou destroços de um míssil russo no distrito de Briceni, na zona norte da Moldávia, perto da fronteira com a Ucrânia.

Segundo o Ministério do Interior moldavo, os fragmentos resultaram dos ataques aéreos à Ucrânia na madrugada desta quinta-feira. A Rússia disparou 36 mísseis contra território ucraniano, mas aproximadamente metade foram destruídos pela Ucrânia.

Segundo a agência de notícias Moldpres, o Ministério do Interior da Moldávia indicou que a área onde caíram os destroços foi rapidamente cercada, enquanto membros dos serviços de emergência e da Direção-Geral da Polícia se deslocaram para o local.

Esta foi a quarta vez que destroços de mísseis russos foram encontrados em território moldavo.

Alarmes soaram em várias cidades ucranianas

Na manhã desta quinta-feira, soaram as sirenes de alerta de ataque aéreo por todo o país – um aviso para que a população se proteja. As cidade de Kherson, Kharkiv, Zaporíjia e Lviv foram atingidas, assim como a maior refinaria de petróleo do país, em Kremenchuk.