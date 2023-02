Stoltenberg apela para se dar a Kiev "o que é preciso para ganhar" a guerra

O secretário-geral da NATO afirma que os interesses económicos não podem voltar a por em risco a segurança da Aliança, como aconteceu com a dependência do gás russo. Declarações feitas hoje no segundo dia da Conferência de Segurança de Munique, na Alemanha.

Dezenas de líderes mundiais estão em Munique a discutir o reforço das ajudas à Ucrânia. Em paralelo e com a mesma intenção, reúnem-se na mesma cidade os ministros dos Negócios Estrangeiros do G7. A reunião foi convocada pelo Japão, que assume atualmente a presidência do bloco das sete maiores economias mundiais.

"Não há indicação" de que Putin “mudou as suas ambições”

Jens Stoltenberg alertou para os riscos de uma vitória de Moscovo e disse que "não há indicação" de que Vladimir Putin "mudou as suas ambições".

"É fundamental dar à Ucrânia o que ela precisa para vencer e sobreviver como nação soberana e independente na Europa”, defendeu.

"O maior risco de todos é que Putin vença. Se Putin vencer na Ucrânia, a mensagem para ele e outros líderes autoritários será que eles podem usar a força para conseguir o que querem", disse.

O chefe da diplomacia americana, Anthony Blinken, também deve falar este sábado.