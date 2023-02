Rússia conquista outras povoações perto de Bakhmut

A Rússia reivindica a conquista de outras duas povoações na região de Bakhmut, cidade que deverá ser considerada a vitória simbólica de um ano de guerra.

As forças russas reclamaram a conquista de outra povoação, a dez quilómetros a norte de Bakhmut. Kiev ainda não confirmou nem desmentiu o anúncio.

Na batalha pelo controlo total do Donbass, as forças russas bombardeiam diariamente Bakhmut. Da mesma forma, cortaram praticamente todas as rotas de abastecimento.

Os soldados ucranianos resistem há meses ao apertar do cerco russo, mesmo em inferioridade numérica. Até ao ano passado, era uma cidade de 70 mil habitantes, mas agora tem apenas cinco mil civis encurralados.

Em Londres, o ministério da Defesa britânico admite que mesmo sem o controlo total da cidade, a Rússia venha a anunciar a conquista de Bakhmut, como uma vitória simbólica a marcar o primeiro aniversário da invasão.

Com a visita prevista do presidente dos Estados Unidos à região, Vladimir Putin anunciou entretanto um Exercício Nuclear em Grande Escala.

Os bombardeiros estratégicos foram transferidos para uma base aérea mais próxima de solo ucraniano e a marinha russa colocou já os submarinos em estado de prontidão de combate.

Na Ucrânia, a semana começou também com jogos de guerra: houve manobras militares realizadas pela artilharia e infantaria de Kiev.

Repetindo outro destacamento do início do mês, os exercícios foram realizados na zona de exclusão de Chernobyl, a escassos 15 km da fronteira da Bielorrússia, e de uma das eventuais linhas da frente de uma nova ofensiva russa.