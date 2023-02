Discurso do Estado da Nação: Putin acusa o Ocidente de fomentar conflitos

O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, critica as nações ocidentais no seu discurso anual há muito adiado, acusando-as de fomentar conflitos. Quando faltam três dias para assinalar o primeiro ano do início da guerra na Ucrânia , o Presidente russo avalia os progressos da campanha militar e a situação internacional, no discurso do estado da nação. Acompanhe aqui em direto e ao minuto :



"Para garantir a segurança do nosso país, para eliminar a ameaça representada pelo regime neonazi que surgiu na Ucrânia após o golpe de 2014, foi decidido realizar uma operação militar especial. Passo a passo, com cuidado e consistentemente, alcançaremos as tarefas que estamos enfrentando", disse Putin, no seu discurso sobre o Estado da Nação perante as câmaras do Parlamento.

Putin, garantiu que a Rússia alcançará os seus objetivos na Ucrânia "passo a passo", ao mesmo tempo que descreveu o momento que o país vive como "difícil".



Putin acusa: “Foram eles que que desencadearam a guerra”

Vladimir Putin acusou os Estados Unidos e o G7 de fornecerem armamento à Ucrânia e afirmou: “Foram eles que que desencadearam a guerra”. “O planeta está cheio de bases americanas (… ) Defendemos a vida, o Ocidente quer poder”, disse o Presidente russo. Putin prosseguiu, apontando várias críticas às sociedades ocidentais. “Atacam a nossa cultura, a nossa igreja (…) e querem obrigar os sacerdotes a abençoarem casamentos homossexuais. A família é a união de um homem e de uma mulher”. Após o rol de críticas ao Ocidente, Putin dirigiu-se ao país e agradeceu “ao povo da Rússia pela coragem”.



O Kremlin não permitiu que meios de comunicação social de países considerados como "inimigos" obtivessem acreditação para fazer a cobertura mediática do discurso.



O dia escolhido para o discurso, que será transmitido por todas as televisões públicas do país, coincide com a data em que Vladimir Putin assinou o reconhecimento da independência das repúblicas separatistas de Lugansk e de Donetsk, na região do Donbass (leste ucraniano).



Nesse mesmo dia, 21 de fevereiro de 2022, Putin ordenou a mobilização do Exército russo para "manutenção da paz" nos territórios separatistas pró-russos no leste da Ucrânia, um prelúdio para o início da ofensiva militar contra a Ucrânia que aconteceria poucos dias depois.