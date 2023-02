Um ano de guerra: 1,5 milhões de crianças "à beira do abismo"

O comunicado da UNICEF alerta para o ambiente traumático que as crianças ucranianas têm vivido há quase um ano, não havendo um único aspeto da sua vida que a guerra não tenha afetado: mortas, feridas, forçadas a abandonar as suas casas, sem educação crítica, sem sentirem um ambiente seguro e protegido.

De acordo com a Diretora Executiva da UNICEF, as crianças ucranianas suportaram, neste último ano, um grande sofrimento.

"As crianças na Ucrânia viveram um ano de terror. Milhões de crianças vão dormir com frio e assustadas, e acordam com esperanças de um fim para esta guerra brutal. Crianças foram mortas e feridas, e muitas perderam pais e irmãos, os seus lares, escolas e lugares para brincar. Nenhuma criança deveria jamais ter de suportar esse tipo de sofrimento.", afirma.

No entanto, a guerra na Ucrânia não está a ter apenas um impacto direto nas crianças ucranianas, mas também, indireto, pelas consequências externas ao conflito bélico.

A crise económica causou uma grande perda de rendimento e poder de compra a um um vasto número de famílias. Também a crise energética - consequência da guerra - que leva muita gente a não te possibilidades de aquecer a sua casa.

Tudo isto coloca em causa o bem-estar das crianças e das famílias. Segundo dados da UNICEF, a percentagem de crianças que vivem em situação de pobreza quase duplicou de 43% para 82%. A situação é especialmente grave para os 5,9 milhões de pessoas que estão atualmente deslocadas no interior da Ucrânia. Da mesma forma, existe uma crise de saúde mental, tendo em conta o impacto devastador que a guerra.

Estima-se que 1,5 milhões de crianças estão em risco de depressão, ansiedade, stress pós-traumático e outros problemas de saúde mental, com potenciais efeitos e implicações a longo prazo.

"As crianças precisam do fim desta guerra e de uma paz sustentada para recuperarem a sua infância, voltarem à normalidade e começarem a recuperar", disse Catherine Russell. "Até que isso aconteça, é absolutamente crítico que a saúde mental e as necessidades psicossociais das crianças sejam priorizadas. Isto deve incluir ações de prestação de cuidados de nutrição adequadas à idade, iniciativas para a construção de resiliência; e especialmente no caso das crianças e adolescentes mais velhos, é necessário dar-lhes oportunidades de expressarem as suas preocupações."