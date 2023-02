Marcelo quer condecorar Zelensky presencialmente e ir à Ucrânia "logo que possível"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, pretende condecorar Volodimir Zelensky quando se deslocar à Ucrânia. A data ainda não está marcada. Marcelo sabe que nem todos concordam, mas insiste que a condecoração se justifica pelo que o Presidente ucraniano tem feito pela liberdade.

"Eu tenciono entregar [a condecoração] pessoalmente quando for à Ucrânia. É o que tenho feito com os chefes de Estado e com outros condecorados com essa ordem e outras ordens: é, na medida do possível, na primeira ocasião, entregar-lhes", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa.