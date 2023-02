Guerra Rússia-Ucrânia

Zelensky demite comandante das forças operacionais conjuntas

SERGEY DOLZHENKO

Eduard Mykhailovich Moskalov estava no cargo há quase um ano. Recentemente, Moskalov ajudava a liderar a luta contra as tropas russas na região do Donbass, onde Zelensky descreve a situação militar como difícil e dolorosa.