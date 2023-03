Putin acusa ucranianos de ataque em solo russo

Os Estados Unidos mantêm o apoio à Ucrânia e pedem à Rússia o fim da guerra de agressão.

Na cimeira do G20, o aviso marcou o primeiro encontro bilateral desde a invasão russa entre os chefes da diplomacia de Washington e Moscovo, que aconteceu num dia marcado pelo ataque de Kiev a solo russo.

A notícia do ataque ucraniano a território russo foi avançada logo pela manhã pela televisão estatal. No Kremlin, Vladimir Putin acusou de imediato a Ucrânia de terrorismo.

Kiev não confirmou nem desmentiu a incursão militar. Em solo ucraniano, o dia ficou marcado pelo bombardeamento a Zaporíjia.

Um míssil russo atingiu um prédio residencial de cinco andares nos arredores da maior central nuclear da Europa. O ataque agravou a destruição da cidade e fez, pelo menos, quatro mortos e oito feridos.

No leste, apertou-se o cerco russo a Bakhmut. O grupo Wagner divulgou um vídeo que mostra combatentes em festejos, alegadamente já no interior da última cidade do Donbass ainda controlada pelos ucranianos.

Os defensores ucranianos garantem que mantêm, a custo, as posições de defesa de Bakhmut.