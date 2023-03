Trump sobre a guerra na Ucrânia: “Estamos a resolver os problemas do resto do mundo”

O ex-presidente dos EUA discursou este sábado na Conferência da Ação Política dos Conservadores, onde fez fortes acusações a Joe Biden e à NATO sobre a guerra na Ucrânia.

Donald Trump afirmou que o país está a “resolver problemas do resto do mundo” e a avançar com dinheiro.

“Não vamos voltar a um partido que quer atribuir fundos ilimitados para combater guerras estrangeiras que são guerras intermináveis, que são guerras estúpidas. Mas que, ao mesmo tempo, exige uma redução nos benefícios dos veteranos e dos pensionistas do nosso país. Estamos a resolver os problemas do resto do mundo quando eles próprios não conseguem resolvê-los. Nós avançamos com o dinheiro”.

Trump afirmou ainda que os EUA contribuíram com 140 mil milhões de dólares para a Ucrânia e questionou o porquê de a NATO “não contribuir o mesmo que nós”.

“Se olharmos para a Ucrânia, e temos muita pena do que está a acontecer, mas porque é que a NATO não contribui o mesmo que nós? Nós contribuímos com 140 mil milhões de dólares e eles contribuem com uma pequena fração desse valor. Todos queremos que seja um sucesso, mas isso é muito mais importante para eles do que para nós”, disse.

O ex-presidente dos EUA discursou este sábado na Conferência da Ação Política dos Conservadores, em Washington, depois de Jair Bolsonaro também ter subido ao palco.

A CPAC é organizada pela American Conservative Union (ACU) e decorre anualmente desde 1974. A organização descreve-a como "o maior e mais influente encontro de conservadores do mundo", que junta centenas de grupos, ativistas e líderes do movimento.

O evento permite a uma série de políticos e personalidades dirigirem-se diretamente ao público conservador e inclui uma votação informal que serve como barómetro da opinião dos participantes em relação a possíveis candidatos.