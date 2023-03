Bolsonaro aplaudido de pé por discurso pró-armas e antivacinas nos EUA

O ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro foi este sábado aplaudido de pé durante o seu discurso pró-armas e contra as vacinas da covid-19 na mais importante conferência do movimento ultraconservador norte-americano.

Durante cerca de 20 minutos, Bolsonaro discursou na Conferência da Ação Política dos Conservadores (CPAC, na sigla em inglês), em Washington, perante uma plateia efusiva, que aplaudiu o líder de extrema-direita a cada frase dita, incluindo quando se congratulou por ter sido o "último Presidente" do mundo a reconhecer a vitória de Joe Biden nas eleições norte-americanas e por se opor à ciência.

"Sou o ex mais amado do país. Sempre defendi a liberdade, não obriguei ninguém a vacinar-se no Brasil. Há certos assuntos no Brasil que são proibidos de ser abordados, e um é a vacina. Dizem o tempo todo: 'ciência, ciência, ciência' e eu digo: 'liberdade, liberdade, liberdade'", afirmou o ex-chefe de Estado.

"Do fundo do meu coração, como é gratificante ser recebido desta forma calorosa em qualquer lugar do Brasil e do mundo. [...] Tive muito mais apoio [na campanha eleitoral] em 2022 do que em 2018, não sei porque é que os números [eleitorais] mostraram o contrário", disse, insinuando novamente que existiu fraude eleitoral, sem apresentar provas e apesar de as autoridades brasileiras o negarem.