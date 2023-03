Ucranianos recusam abandonar Orikhiv: “O meu marido não quer deixar tudo para trás”

Perto de Zaporíjia, na cidade de Orikhiv, a população ucraniana recusa-se a sair apesar dos intensos bombardeamentos. As autoridades fazem missões de sensibilização frequentemente para tentar convencer os moradores a abandonar a cidade.

Rodeados do pouco que resta, vivem no meio daquilo que ainda fica.

“Temos um sítio para onde podíamos fugir, mas o meu marido não quer sair, não quer deixar tudo para trás. O meu marido é assim, disse que podemos levar as crianças para a avó, mas nós ficaremos”, conta Liubov Syncha, uma ucraniana de 44 anos.

Com o que tem, Liubov vai procurando formas de tentar manter a família em segurança.

“Vivo aqui com os meus filhos. Desde que começou a guerra, não saímos daqui. Este é o quarto mais seguro da casa, durmo aqui com as crianças”.