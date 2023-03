Moscovo ainda não controla Bakhmut, mas forças ucranianas estão a esgotar munições de artilharia

Na Ucrânia, a situação no terreno está a tornar-se cada vez mais difícil à medida que a Rússia se aproxima de cercar Bakhmut. Kiev garante que as forças russas ainda não controlam a cidade, mas reconhece a destruição causada pla Rússia e pelo Grupo Wagner.

Cidade sob maior pressão

Dia após dia as forças russas conseguem mais avanços em Bakhmut e no terreno o cerco aperta.

O relatório da Defesa britânica diz que a cidade está cada vez sob maior pressão, numa altura em que os combates se intensificam.

As forças ucranianas, no entanto, garantem que a Rússia ainda não controla a grande cidade do Donbass.

Parlamento Europeu reafirma apoio à Ucrânia

Os apelos ao envio de armas para Kiev têm sido recorrentes e vem de vários países. Em Lviv, num encontro com Zelensky a Presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, reafirmou o apoio à Ucrânia.

Soldados russos estão prestes a esgotar as munições

Os soldados ucranianos estão a esgotar as munições de artilharia e a Defesa britânica afirma que a falta de munições aumenta a brutalidade da guerra.

Em Donetsk, no último dia foram registados dez ataques aéreos e, pelo menos, 16 edifícios ficaram totalmente registados, não havendo, para já, registo de qualquer vítima.