Ataques aos gasodutos Nord Stream: Rússia quer investigação internacional da ONU

A Rússia garantiu esta terça-feira que vai procurar que ao longo deste mês o Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU) vote uma proposta para lançar uma investigação internacional sobre os ataques aos gasodutos Nord Stream em setembro passado.

A delegação russa já havia circulado um projeto de resolução nesse sentido e hoje reagiu a uma reportagem do jornal The New York Times, segundo a qual novas informações analisadas por autoridades norte-americanas sugerem que a sabotagem foi realizada por um grupo pró-ucraniano.