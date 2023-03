Kiev nega qualquer envolvimento na sabotagem dos gasodutos Nord Stream

A Ucrânia negou hoje qualquer envolvimento na sabotagem dos gasodutos Nord Stream 1 e 2 no mar Báltico, que o jornal The New York Times atribui a um "grupo pró-ucraniano", com base em informações dos serviços secretos norte-americanos.

Dados recolhidos pelos serviços secretos norte-americanos sugerem que os autores da sabotagem no ano passado dos dois gasodutos foram "opositores do Presidente russo, Vladimir Putin", noticiou o jornal.

Desde a invasão da Ucrânia por Moscovo, a 24 de fevereiro de 2022, os dois gasodutos têm estado no centro das tensões geopolíticas, alimentadas após a decisão de Moscovo de cortar o fornecimento de gás à Europa, numa alegada retaliação às sanções ocidentais.

A 26 de setembro de 2022, quatro enormes fugas de gás precedidas de explosões submarinas foram detetadas nos gasodutos que ligam a Rússia e a Alemanha, em águas internacionais.

Ambos os gasodutos estavam fora de serviço na altura, mas continham quantidades significativas de gás metano.

Acredita-se que um "grupo pró-ucraniano" esteja por detrás da sabotagem, segundo o New York Times, com base em informações dos serviços secretos norte-americanos, sem contudo dar quaisquer pormenores sobre estes elementos ou sobre a identidade deste "grupo pró-ucraniano".

Kiev, no entanto, negou formalmente as acusações, como escreveu na rede social Twitter Mykhailo Podolyak, conselheiro do Presidente ucraniano.