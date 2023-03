Exportação de cereais: depois da proposta de Moscovo, Ucrânia diz “nim”

O ministro das Infraestruturas ucraniano considerou esta segunda-feira que a proposta russa de prolongar por 60 dias o acordo sobre a exportação de cereais contradiz o acordo inicial que termina no próximo sábado, mas não rejeitou formalmente a proposta de Moscovo.

"O acordo sobre a 'Iniciativa cerealífera do Mar Negro' implica no mínimo 120 dias de prolongamento. A posição da Rússia de prolongá-lo por apenas 60 dias contradiz o documento assinado pela Turquia e a ONU [em julho passado]", escreveu no Twitter o ministro Oleksandre Kubrakov.