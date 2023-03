Rússia dispara munições de fósforo branco perto de Bakhmut

As forças russas dispararam, esta terça-feira, munições incendiárias de fósforo branco numa área desabitada em Chassiv Iar, perto de Bakhmut, no leste da Ucrânia, constatou a agência France-Presse (AFP).

Dois projéteis foram lançados, em intervalos de cinco minutos, pelas 16:45 (14:45 em Lisboa), numa estrada a sul da localidade, em direção à cidade vizinha de Bakhmut, onde decorre a batalha mais longa e sangrenta desde o início da invasão russa da Ucrânia.

O zumbido dos dois projéteis foi seguido por explosões de submunições que libertaram inúmeras bolas brancas incandescentes de fósforo que caíram lentamente na vertical, de acordo com a mesma fonte.

Uma vez no solo, as bolas incendiárias pegaram fogo à vegetação de cada lado da via, numa área aproximadamente equivalente à de um campo de futebol.

A AFP não conseguiu confirmar se o local visado era uma posição ou um acampamento das forças de Kiev, mas uma carrinha verde com uma cruz branca, sinal do Exército ucraniano, estava estacionada à entrada de um caminho, na zona incendiada.

As primeiras habitações ficam a cerca de 200 metros de uma das extremidades da área afetada.

As munições de fósforo são armas incendiárias cuja utilização é proibida contra civis, mas não contra alvos militares, ao abrigo de uma convenção assinada em 1980 em Genebra.

Kiev tem acusado Moscovo de utilizar estas munições em várias ocasiões desde o início da ofensiva, em particular contra a população civil, o que o Exército russo rejeita categoricamente.