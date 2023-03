Kiev acusa Rússia de querer "alargar a guerra" e envolver outras partes com incidente de drone

A Ucrânia acusou hoje a Rússia de tentar "alargar a guerra" e incluir outras partes ao fazer colidir um avião de combate russo com um drone norte-americano que acabou por se autodestruir no Mar Negro.

"O incidente com o drone americano MQ-9 Reaper, causado pela Rússia no Mar Negro é um sinal de [que o Presidente russo, Vladimir] Putin está pronto para expandir a zona de conflito e envolver outras partes", afirmou o secretário do Conselho de Segurança da Ucrânia, Oleksiy Danilov, numa mensagem hoje divulgada através da rede social Twitter.