Queda de drone: Washington acusa pilotos de incompetência e imprudência

A relação Washington-Moscovo enfrenta momentos de enorme tensão após o incidente entre um drone norte-americano e dois caças russos.

Os SU-27 aproximaram-se do drone MQ-9 quando este sobrevoava o Mar Negro. Em 19 passagens rasantes foram largando combustível na rota do aparelho, que realizava uma missão de vigilância sobre águas internacionais.

As informações recolhidas pelos MQ-9 são vitais para o esforço de guerra ucraniano. Numa manobra considerada perigosa, um dos caças terá tocado na hélice do drone.

Washington acusa os pilotos de incompetência e imprudência e o Ministério russo da Defesa devolve as acusações. Fala em voo furtivo e hostil e em violação das normas internacionais.

Os Estados Unidos afirmam que os danos obrigaram ao abate do aparelho e recuperar os destroços pode ser impossível dada a profundidade do mar na zona do acidente.

O Kremlin considerou o incidente uma provocação e diz que prova o envolvimento direto dos Estados Unidos na guerra da Ucrânia.