“Um novo capítulo nas relações entre a Ucrânia e a Alemanha”, diz investigadora

Patrícia Daehnhardt analisou o discurso do presidente da Ucrânia na entrega do prémio Carlos Magno e considerou que Zelensky “foi muito forte em termos da mensagem e da forma como qualificou as ações do presidente russo”.

A investigadora também deixou claro que “enquanto não houver paz na Ucrânia, a Europa não pode descansar, porque está em causa a ordem de segurança da Europa”.

Em relação às viagens que o presidente ucraniano tem feito nestes últimos dias, onde passou por Roma no passado sábado, por Berlim neste domingo e na próxima segunda-feira vai estar em Paris, Patrícia Daehnhardt reforça que “é um sinal importante para o povo ucraniano".