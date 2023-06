Adesão da Suécia à NATO pode acontecer já este mês

Os ministros dos Negócios Estrangeiros da NATO estiveram reunidos esta quinta-feira em Oslo, na Noruega, em preparação para a cimeira de líderes em julho, na Lituânia. O principal ponto do encontro foi a adesão da Suécia à Aliança Atlântica.

Durante a reunião informal, os ministros dos Negócios Estrangeiros da NATO admitiram que é possível firmar a adesão da Suécia à Aliança antes da cimeira de líderes em julho.

Suécia relembra que tem as condições necessárias

A Suécia pediu para se juntar à NATO em maio do ano passado, mas o processo ainda não foi concluído porque a Turquia e a Hungria não ratificaram a adesão. Esta quinta-feira, a Suécia relembrou que tem todas as condições reunidas para se juntar à Aliança.

Durante a reunião, o secretário geral da NATO, Jens Stoltenberg, anunciou que vai viajar até à Turquia em breve para discutir o tema e tentar encerrar um processo que está a ser adiado há meses.

Adesão da Ucrânia

A adesão da Ucrânia à NATO também foi discutida, no entanto, Stoltenberg sublinhou que antes de se falar numa adesão concreta da Ucrânia é necessário acabar com a guerra e garantir que as tropas russas abandonam os territórios que ocuparam.