Adesão da Ucrânia à NATO: Portugal e Países Baixos avisam que não será para já

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pressiona e quer que os Aliados façam o convite para a adesão à NATO já em julho, mas na Moldávia vários líderes, incluindo António Costa, avisam que há decisões que não são para já.

A fotografia do abraço entre Zelensky e António Costa fica para as redes sociais. O primeiro-ministro garante que Portugal está disponível para continuar a apoiar a Ucrânia do ponto de vista financeiro e militar. No entanto, afasta a doação de caças a Kiev.

O Presidente Zelensky afirmou que está à esperar de um "convite claro à adesão" à NATO na cimeira da Aliança Atlântica de julho, falando num "ano de decisões", que inclui também integração europeia.

Zelensky indica que numa "Europa unida com sangue", dada a guerra em curso na Ucrânia, Volodymyr Zelensky adiantou que, se não houver uma resposta positiva sobre a adesão à UE e à NATO, "as esperanças tornam-se completamente ilusórias".

Os Aliados têm a porta aberta, mas deixam claro que não será para já.