Guerra Rússia-Ucrânia

"A Rússia tem mais fragilidade do que possamos imaginar"

Loading...

A análise do comentador da SIC, Germano Almeida, à situação no terreno na guerra na Ucrânia, nomeadamente as recentes notícias de que milícias russas anti-Kremlin estão a usar material da NATO e que terão feitos soldados russos reféns, e à previsível adesão da Suécia à NATO.