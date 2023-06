"Só há cessar-fogo com a retirada russa": Zelensky mantém as condições para a paz

A Ucrânia não confirma nem desmente o início de uma contra ofensiva nos territórios ocupados pelas tropas russas. Oficialmente, admite apenas que estão em curso operações militares ofensivas nas frentes sul e leste.

Já a Rússia, através da televisão estatal, acusa as forças ucranianas de bombardear território russo, emitindo uma reportagem com os soldados a defenderem Belgorod.

Com os ataques ucranianos, o governador de Belgorod ordenou a retirada das populações mais vulneráveis: 277 crianças da cidade fronteiriça russa chegaram de comboio à Crimeia.

Zelensky admite que cessar-fogo não leva à paz

A capital ucraniana recebeu a visita do enviado do Papa Francisco, o cardeal Matteo Zuppi ouviu que se mantêm as condições ucranianas para a paz e que só há cessar-fogo efetivo com a retirada russa, sem condições dos territórios invadidos.

A visita do cardeal coincide com as acusações da Rússia de uma contraofensiva ucraniana.