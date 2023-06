Fragmentos de drone ferem três pessoas em cidade russa perto da fronteira com a Ucrânia

Três pessoas sofreram ferimentos ligeiros depois de fragmentos de um 'drone' terem atingido hoje um edifício residencial no centro da cidade russa de Voronezh, perto da fronteira com a Ucrânia, anunciaram as autoridades locais. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que os serviços de segurança estão a investigar o incidente.

O governador da região, Alexander Gusev, disse que os residentes no edifício foram feridos por estilhaços de vidro das janelas partidas pelo embate da aeronave não tripulada e receberam ajuda no local.

Os