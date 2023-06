Pelo menos 10 pessoas foram mortas em um ataque com míssil russo na cidade de Kryvyi Rih, no centro da Ucrânia, nesta terça-feira, avançou o prefeito da cidade.

"10 pessoas foram mortas", disse Oleksandr Vilkul num post no Telegram, acrescentando que outra pessoa estava sob os escombros e outras 28 ficaram feridas.

Um míssil atingiu uma área residencial antes do amanhecer em Kryvyi Rih, na região de Dnipropetrovsk, anunciou a administração regional.

Em Kiev, as autoridades militares informaram também esta manhã que foram disparados "mísseis de cruzeiro".

"Todos os alvos inimigos no espaço aéreo em torno de Kiev foram detetados e destruídos com sucesso", indicaram.

Já o presidente da câmara de Kharkiv, Ihor Terekhov, anunciou que tinham sido lançados drones "contra infraestruturas civis", atingindo instalações de uma empresa e um pavilhão.

Na segunda-feira, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que a atual ofensiva do exército ucraniano no sul e leste do país estava "a ser difícil" , mas que se registavam progressos, tendo sido recapturadas pelo menos sete localidades às forças russas.